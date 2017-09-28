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Гончаренко: первый гол "Манчестер Юнайтед" развалил игру футболистов ЦСКА

Спорт
28 сентября, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам тренера, сохранить лицо команде помог голкипер Игорь Акинфеев

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (слева)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко (слева)

© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый пропущенный мяч от английского "Манчестер Юнайтед" развалил дальнейшую игру российского ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" выразил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

В среду ЦСКА дома проиграл английскому клубу со счетом 1:4.

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© Сергей Савостьянов/ТАCC

"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов

"Игру команды развалил первый пропущенный гол, - сказал Гончаренко. - После него мы не смогли вернуться в игру. Мы впервые за долгое время столкнулись с таким быстрым ритмом, совершали глупые ошибки для нашего уровня".

"Сохранить лицо помог Игорь Акинфеев, выручивший несколько раз, - продолжил тренер армейцев. - "Манчестер Юнайтед" прессинговал, из-за чего были ошибки. Постараемся забыть этот матч, до игры с "Базелем" еще далеко, теперь будем готовиться к мату чемпионата России с "Уфой".

Главный тренер англичан Жозе Моуринью отметил хорошую игру своей команды. "Мы хорошо играли, хорошо начали, создавали моменты, быстро забили голы. Я не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, сегодня мы сыграли очень хорошо", - отметил он.

Следующий матч Лиги чемпионов подопечные Гончаренко проведут 18 октября дома против "Базеля".

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