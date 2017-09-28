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Головин: счет в матче ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" не по игре

Спорт
28 сентября, 1:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам футболиста, нужно как можно быстрее забыть эту игру

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Итоговый счет матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским ЦСКА и английским "Манчестер Юнайтед" не соответствует игре. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал полузащитник армейцев Александр Головин.

В среду ЦСКА проиграл "Манчестер Юнайтед со счетом 1:4. Встреча прошла в Москве.

"Я считаю, что мы играли более-менее нормально, были подходы к воротам, несколько раз их выручил вратарь, - сказал Головин. - Мы пропустили ненужные голы, сами себе привезли пенальти, в одном из голов защитник махнул мимо мяча, считаю, что счет не по игре".

"С первых минут было тяжело приспособиться к таким скоростям, мы пытались прессинговать, но кто-то выпадал, и нас вскрывали. Постараемся как можно быстрее забыть эту игру, найти положительные моменты и двигаться дальше", - добавил он.

В турнирной таблице группы A "Манчестер Юнайтед" занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский "Базель", ЦСКА (по 3), португальская "Бенфика" (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА - "Базель" и "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед".

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