Олимпийские отборочные соревнования по шорт-треку стартуют в Будапеште

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первый этап розыгрыша Кубка мира по шорт-треку стартует в четверг в Будапеште. Четыре осенних кубковых этапа являются отборочными на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

В течение двух месяцев состоятся этапы Кубка мира по шорт-треку в Будапеште, Дордрехте (Нидерланды) 5-8 октября, китайском Шанхае 9-12 ноября и южнокорейском Сеуле 16-19 ноября. По итогам серии кубковых турниров будут разыграны олимпийские лицензии в восьми дисциплинах.

В Пхенчхане в шорт-треке будут разыграны восемь комплектов медалей - на дистанциях 500, 1000 и 1500 м у мужчин и женщин, а также эстафетах - на 5000 м у мужчин и 3000 м у женщин. Каждая страна может быть представлена 10 спортсменами. В личных соревнованиях квота составляет не более трех человек каждого пола от федерации, в случае квалификации на Игры эстафетной команды количество спортсменов увеличивается до пяти.

В составе сборной России старт в кубковом сезоне возьмут 12 человек. В мужском турнире выступят Виктор Ан, Семен Елистратов, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян, Артем Козлов и Александр Шульгинов. Ан заявлен на дистанциях 500 и 1000 м, Елистратов - 1000 и 1500 м, Григорьев - 1000 м. В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Татьяна Бородулина, Екатерина Константинова, Евгения Захарова, Екатерина Ефременкова и Юлия Шишкина.

Этап в Будапеште пройдет в течение четырех дней. На 28-29 сентября запланированы квалификационные сессии, 30 сентября и 1 октября состоятся финальные забеги. Соревнования пройдут в спорткомплексе БОК венгерской столицы.

Вернуть былую славу

В прошлом сезоне сборная России по шорт-треку выступила не лучшим образом, не одержав ни одной победы в личных стартах на этапах Кубка мира. По одной победе лишь на счету мужской и женской эстафетных команд. Большую часть сезона пропустил лидер сборной Виктор Ан, который завоевал единственную российскую медаль на чемпионате мира в Роттердаме (Нидерланды) в марте, тогда как Семен Елистратов в январе выиграл две золотые медали на чемпионате Европы в итальянском Турине.

Ан, Елистратов и Григорьев входили в золотую эстафетную команду на Олимпиаде 2014 года, на счету Ана в Сочи также победы на дистанциях 500 и 1000 м. Российские спортсмены вправе рассчитывать на медали и в Пхенчхане, где главными фаворитами будут шорт-трекисты из Южной Кореи, которые в прошлом сезоне одержали 16 побед на кубковых этапах.

При этом в зачете Кубка мира на отдельных дистанциях сезона-2016/17 у мужчин хозяева ближайшей Олимпиады победить не смогли. На 500 м не оказалось равных Ву Дацзину из Китая, 1000 м - выступающему за Венгрию Шаоану Лю, 1500 м - Шинки Кнегту из Нидерландов, сборная Нидерландов набрала больше всех очков в эстафетном зачете.

В женском турнире эстафетная команда Южной Кореи заняла первое место, тогда как 20-летняя Шим Сук-Хи стала лучшей на дистанции 1500 м. На 500-метровке победила Марианн Сент- Желе из Канады, 1000 м - Сюзанна Схюлтинг из Нидерландов.

В олимпийском сезоне программа Кубка мира будет сокращена - ноябрьский этап в Сеуле станет финальным. Чемпионат мира по шорт-треку пройдет 12-16 марта в канадском Монреале, чемпионат Европы - 12-14 января в Дрездене (Германия).