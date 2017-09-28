Янг: "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов с ЦСКА доказал свою силу

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Английский "Манчестер Юнайтед" в матче с ЦСКА продемонстрировал свою силу. Об этом журналистам сказал защитник манкунианцев Эшли Янг.
В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл МЮ со счетом 1:4. В другой встрече группы А швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0).
"Команда находится в прекрасной форме, и, надеюсь, продолжим в том же духе. У нас высокая конкуренциям в команде, 20 человек могут выйти в основном составе. Мы знали, что будет тяжело, но показали, насколько мы сильны", - поделился впечатлениями Янг.
Следующий матч подопечные Виктора Гончаренко проведут 18 октября дома против "Базеля", "Бенфика" в тот же день примет "Манчестер Юнайтед".