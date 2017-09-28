Сенатор нашел "российский след" в споре Трампа с Национальной футбольной лигой

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома) в среду на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по национальной безопасности выступил с утверждением о том, что некие "российские тролли" в Twitter хотели дать большую огласку разгоревшемуся в минувшие выходные скандалу между президентом Дональдом Трампом и членами команд Национальной футбольной лиги (NFL).

Игроки в американский футбол в конце прошлой недели во время исполнения национального гимна вставали на одно колено и поднимали руку в знак протеста против жестокого обращения полиции с темнокожим населением. Трамп в своем Twitter в субботу обрушился с критикой на NFL, призвав выгонять таких игроков из команд и отстранять их от игр за неуважение к национальным символам. Этот конфликт вызвал широкий резонанс в обществе и СМИ.

"Мы видели, даже в конце этой недели, что россияне и их "фермы троллей", их люди в интернете начали ставить хэштэги #TakeAKnee ("преклоните колено") и #BoycottNFL ("Бойкот NFL")", - сказал Лэнкфорд. По его словам, "российские тролли" занимали "обе стороны в этом споре", пытаясь раздуть его и "создать впечатление, что эта проблема серьезнее, чем есть, так как они стараются усилить раскол в стране".