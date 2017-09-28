Футболист МЮ Лукаку считает, что ЦСКА обладает большим потенциалом

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА обладает большим потенциалом, эту команду было непросто обыграть, заявил нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку после матча Лиги чемпионов с московским клубом. Слова игрока приводятся на русскоязычной версии сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.
В среду ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проиграл на своем поле МЮ со счетом 1:4. Бельгийский нападающий забил два мяча.
"На самом деле, матч не был для нас таким простым. Была пара эпизодов в каждом из таймов, когда соперник заметно осложнял нам жизнь. У ЦСКА большой потенциал. Чтобы обыграть их на "Олд Траффорд" (домашний стадион МЮ - прим. ТАСС), нам надо будет показать очень хороший футбол и не терять концентрацию", - сказал Лукаку.
"Я по-прежнему стараюсь прогрессировать, учиться на своих ошибках прошлого сезона и прибавлять в игровых качествах. Я хорошо подготовился к сезону, но работы еще много", - добавил форвард.
В другой встрече группы А швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. После двух туров в турнирной таблице лидирует "Манчестер Юнайтед" (6 очков), далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0).