Смоллинг: МЮ сыграл лучший первый тайм в сезоне в матче с ЦСКА

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" провел лучший первый тайм в сезоне в матче Лиги чемпионов с московским ЦСКА. Такое мнение высказал защитник английского клуба Крис Смоллинг, слова которого приводит Би-би-си.

В среду ЦСКА дома проиграл "Манчестер Юнайтед в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. После первого тайма гости вели 3:0.

"Это был наш лучший первый тайм в сезоне, - отметил Смоллинг. - Мы показали, что можем адаптироваться, менять схему и играть по-разному. Мы сделали большой шаг на пути к плей-офф".

В турнирной таблице группы A "Манчестер Юнайтед" занимает первое место с шестью очками, далее идут швейцарский "Базель", ЦСКА (по 3), португальская "Бенфика" (0). В следующем туре 18 октября пройдут матчи ЦСКА - "Базель" и "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед".