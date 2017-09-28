Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Баффало" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:4.

В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский форвард Евгений Малкин. Также два (1+1) очка за результативность заработал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби. У "Баффало" шайба на счету защитника Виктора Антипина.

В других матчах "Монреаль" уступил "Торонто" со счетом 2:4, "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" - 1:4.