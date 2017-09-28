Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прядкин: Кубку России по футболу необходимы реформы

Спорт
28 сентября, 9:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

По словам президента РФПЛ, этот вопрос будет обсуждаться во время заседания правления лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФПЛ Сергей Прядкин

Президент РФПЛ Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Кубок России по футболу нуждается в реформах, клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) обсудят данный вопрос на ближайшем собрании. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Согласно регламенту проведения Кубка, клубы РФПЛ вступают в борьбу с 1/16 финала. В текущем году эту стадию смогли преодолеть 6 из 16 команд лиги, при этом большинство предпочли выставить на игры не оптимальные составы.

"Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли, - сказал Прядкин. - Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов".

"Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов, - также отметил собеседник ТАСС. - Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась. Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять".

"На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это", - заключил Прядкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Прядкин, Сергей Геннадьевич
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-Зор
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб
5
Глава МИД Ирана: для США важнее ограничить влияние Дамаска, чем победить ИГ
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама