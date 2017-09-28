Прядкин: Кубку России по футболу необходимы реформы

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Кубок России по футболу нуждается в реформах, клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) обсудят данный вопрос на ближайшем собрании. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Согласно регламенту проведения Кубка, клубы РФПЛ вступают в борьбу с 1/16 финала. В текущем году эту стадию смогли преодолеть 6 из 16 команд лиги, при этом большинство предпочли выставить на игры не оптимальные составы.

"Расстроил очень неудачный старт клубов РФПЛ в Кубке, сразу десять команд проиграли, - сказал Прядкин. - Мы понимаем, что реформа Кубка необходима для повышения конкуренции турнира и ответственности клубов".

"Данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями других европейских лиг, например, если бы клуб получал путевку в Лигу чемпионов, - также отметил собеседник ТАСС. - Может быть, это пока только мечты, но такая позиция руководителями европейских лиг и клубов озвучивалась. Плюс необходимо думать о коммерческой привлекательности, чтобы клубы были заинтересованы выступать сильнейшими составами. Мы понимаем, что и календарь плотный, и важные матчи, но уровень Кубка хочется поднять".

"На правлении лиги, которое пройдет после ближайших еврокубковых матчей, обсудим в том числе и это", - заключил Прядкин.