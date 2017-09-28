Установка и обслуживание системы видеопомощи арбитрам обойдутся клубу РФПЛ в €1,3 млн

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Установка системы видеоассистентов на один стадион стоит €1,2 млн, обслуживание за год - €100 тысяч. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

"Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы - 1,2 млн евро на один стадион, стоимость годовой поддержки - 100 тысяч", - сказал он.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года в Японии и Кубке конфедераций - 2017 в России.