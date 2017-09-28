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РФПЛ намерена заключить новый контракт с "Матч ТВ" на три года

Спорт
28 сентября, 9:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Действующее соглашение истекает в 2018 году

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин

Президент РФПЛ Сергей Прядкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) ведет переговоры с телеканалом "Матч ТВ" о передаче прав на показ матчей чемпионата страны сроком на три года. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Действующее соглашение истекает в 2018 году.

"У нас очень тесные рабочие взаимоотношения с "Матч ТВ", - сказал Прядкин. - После каждого тура мы обмениваемся мнениями по показу матчей, высказываем свои пожелания. Сейчас мы находимся на стадии переговоров по новому контракту, который вновь хотим заключить на три года".

"Мы хотели бы получать больше [денег по новому соглашению], но это переговорный процесс", - заявил собеседник ТАСС, отметив, что лига рассчитывает на то, что ясность в переговорах наступит к концу ноября.

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Персоны
Прядкин, Сергей Геннадьевич
Страны
Россия
Темы
Российский футбол
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