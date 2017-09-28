Александр Емельяненко заявил, что готов вновь тренироваться с братом Федором

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко хочет потренироваться со своим родным братом Федором Емельяненко, перенять у него опыт и помочь ему в подготовке к поединкам. Об этом боец сообщил ТАСС.
В среду Александр Емельяненко победил нокаутом бразильца Джеронимо Дос Сантоса Мондрагона на 36-й секунде боя. Этот поединок стал первым для россиянина после возобновления карьеры. Федор Емельяненко в среду объявил об открытии школы единоборств своего имени, где он планирует проводить основную подготовку к своим поединкам.
"Конечно, мне интересно [потренироваться с Федором], помочь ему, поработать с ним. Хороший, опытный боец с большим объемом информации. В плане боев у него голова, что Дом Советов", - сказал спортсмен.
Емельяненко добавил, что следит за выступлениями брата. "Конечно, я слежу за его карьерой, все-таки родной брат, родная кровь. Конечно, я переживал [когда Федор проиграл Мэтту Митриону]. Мне кажется, не только я переживал, а вся Россия переживала за него", - отметил боец.
Братья Федор и Александр Емельяненко в начале спортивной карьеры тренировались вместе, оба спортсмена успешно выступали в японской организации Pride. Однако около 10 лет бойцы не тренируются вместе и фактически не общаются (в 2007 году Александр Емельяненко покину команду брата и стал готовиться к поединкам отдельно). Братья Емельяненко являются многократными чемпионами России, Европы и мира по боевому самбо. На счету Федора Емельяненко 36 побед и пять поражений, в активе Александра Емельяненко в смешанных единоборствах (ММА) 24 победы и семь поражений.
19 мая 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил Александра Емельяненко к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тыс. рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. В ноябре 2016 года Емельяненко был освобожден условно-досрочно. В феврале 2017 года он подписал контракт с лигой WFCA.