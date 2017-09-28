Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Емельяненко заявил, что готов вновь тренироваться с братом Федором

Спорт
28 сентября, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Российский боец смешанных единоборств отметил, что хотел бы перенять у брата опыт и помочь ему в подготовке к поединкам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр и Федор Емельяненко

Александр и Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко хочет потренироваться со своим родным братом Федором Емельяненко, перенять у него опыт и помочь ему в подготовке к поединкам. Об этом боец сообщил ТАСС.

В среду Александр Емельяненко победил нокаутом бразильца Джеронимо Дос Сантоса Мондрагона на 36-й секунде боя. Этот поединок стал первым для россиянина после возобновления карьеры. Федор Емельяненко в среду объявил об открытии школы единоборств своего имени, где он планирует проводить основную подготовку к своим поединкам.

"Конечно, мне интересно [потренироваться с Федором], помочь ему, поработать с ним. Хороший, опытный боец с большим объемом информации. В плане боев у него голова, что Дом Советов", - сказал спортсмен.

Емельяненко добавил, что следит за выступлениями брата. "Конечно, я слежу за его карьерой, все-таки родной брат, родная кровь. Конечно, я переживал [когда Федор проиграл Мэтту Митриону]. Мне кажется, не только я переживал, а вся Россия переживала за него", - отметил боец.

Братья Федор и Александр Емельяненко в начале спортивной карьеры тренировались вместе, оба спортсмена успешно выступали в японской организации Pride. Однако около 10 лет бойцы не тренируются вместе и фактически не общаются (в 2007 году Александр Емельяненко покину команду брата и стал готовиться к поединкам отдельно). Братья Емельяненко являются многократными чемпионами России, Европы и мира по боевому самбо. На счету Федора Емельяненко 36 побед и пять поражений, в активе Александра Емельяненко в смешанных единоборствах (ММА) 24 победы и семь поражений.

19 мая 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил Александра Емельяненко к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тыс. рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей. В ноябре 2016 года Емельяненко был освобожден условно-досрочно. В феврале 2017 года он подписал контракт с лигой WFCA.

Смотрите также

Александр Емельяненко заявил, что был уверен в своей победе над дос Сантосом

Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с Митрионом

Федор Емельяненко будет готовиться к боям в Новогорске

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Емельяненко, Федор Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-Зор
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб
5
Глава МИД Ирана: для США важнее ограничить влияние Дамаска, чем победить ИГ
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама