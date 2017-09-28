Прядкин: клубы РФПЛ не должны столкнуться с проблемами в вопросе финансового fair play

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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) привыкли к требованиям финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и не должны столкнуться с проблемами в этом плане. Об этом в интервью ТАСС сказал президент лиги Сергей Прядкин.
"Клубы, которые достаточно давно играют в еврокубках, уже поднаторели в этом, знают требования, - сказал Прядкин. - Серьезно пострадало только "Динамо" (в 2015 бело-голубые были отстранены от участия в еврокубках - прим. ТАСС). Некоторые висели под санкциями, но справились. В клубах работают достаточно квалифицированные менеджеры, не думаю, что будут проблемы".
Финансовый fair play действует в соревнованиях, проводящихся под эгидой УЕФА, - в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Основное правило финансового fair play заключается в том, что клубы не должны тратить больше, чем зарабатывают.