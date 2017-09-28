Отборочный матч Кубка Азии между сборными КНДР и Малайзии перенесен на неопределенный срок

ТАСС, 28 сентября. Отборочный матч Кубка Азии по футболу между сборными КНДР и Малайзии, запланированный на 5 октября в Пхеньяне, перенесен из-за запрета гражданам Малайзии совершать поездки в КНДР. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола (AFC).

В четверг Министерство иностранных дел Малайзии запретило гражданам страны посещать КНДР.

Футбольная ассоциации Малайзии оповестила AFC о решении правительства и невозможности сборной Малайзии провести матч против сборной КНДР в Пхеньяне. В свете этих событий AFC приняла решение перенести встречу на неопределенный срок. Для дальнейшего решения данной проблемы AFC направит вопрос в соответствующие комитеты.

Ранее этот матч уже дважды переносился. Первоначально он был запланирован на 28 марта, однако позднее был перенесен на 8 июня из-за ухудшения отношений между странами. При этом Азиатская конфедерация футбола отказалась удовлетворить просьбу малазийской стороны о переносе встречи на нейтральное поле. Позднее из-за политической напряженности между странами игра была перенесена на 5 октября.