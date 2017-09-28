Болид Шумахера Ferrari F2001 выставят на аукционе в Нью-Йорке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Болид "Феррари" образца 2001 года, который пилотировал немец Михаэль Шумахер, будет выставлен на продажу 16 ноября на мероприятии аукционного дома RM Sotheby’s в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба RM Sotheby’s.

На этом болиде в 2001 году Шумахер выиграл четвертый титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Болид решили выставить на аукцион по случаю празднования 70-летия "Феррари". Торги начнутся с $4 млн.

Шумахер выступал в "Формуле-1" с 1991 по 2012 год ( с перерывом на 2007-09 гг.) за команды "Бенеттон", "Феррари" и "Мерседес". Он является семикратным чемпионом мира. Обладает рекордами "Формулы-1" по количеству побед (91), подиумов (155), побед за один сезон (13) и чемпионских титулов подряд (5). В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно- мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года.