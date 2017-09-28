Жеребьевка квалификации ЧЕ-2020 по футболу пройдет в Дублине в декабре 2018 года

ТАСС, 28 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести в Дублине жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Ирландии.

Жеребьевка состоится 2 декабря 2018 года. Отмечается, что в Дублин прибудут 650 гостей, среди которых ожидается 300 делегатов от стран-участников. Также на жеребьевке будут присутствовать 350 представителей СМИ, а трансляция мероприятия будет показана на суммарную аудиторию в 140 млн человек по всему миру.

Жеребьевка пройдет в конференц-центре Дублина. "От имени жителей Дублина я очень рад и восхищен, что УЕФА принял решение провести жеребьевку квалификации чемпионата Европы в нашем великом городе", - прокомментировал решение организации лорд-мэр города Майкл Макдоннча.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 странах. По три матча группового этапа и по встрече 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге (Россия), Риме (Италия), Мюнхене (Германия) и Баку (Азербайджан). Еще восемь городов примут по три матча группового этапа и по встрече 1/8 финала - Копенгаген (Дания), Бухарест (Румыния), Амстердам (Нидерланды), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Брюссель (Бельгия) и Глазго (Шотландия). Полуфиналы и финал соревнований состоятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.