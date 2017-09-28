Российский конькобежец Серяев готовится к олимпийскому сезону в Германии в группе Пехштайн

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Российский конькобежец Серяев готовится к олимпийскому сезону в Германии в группе ПехштайнСпорт 28 сентября, 11:00
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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский конькобежец Евгений Серяев, входящий в список кандидатов на участие в Играх-2018, готовится к олимпийскому сезону в Германии в составе команды, которую организовала пятикратная олимпийская чемпионка немка Клаудия Пехштайн. Об этом Серяев сообщил ТАСС.
Спортсмен принимал участие в Олимпийских играх в Сочи, где занял девятое место на дистанции 10 км. В 2016 году он стал чемпионом России на дистанциях 5 и 10 км. Сезон-2016/17 был сорван из-за периодически обостряющихся болей в спине.
"Я тренируюсь с группой Пехштайн с июля, а не с мая, как предполагалось изначально, - отметил 28-летний Серяев. - В конце весны мне пришлось перенести операцию по удалению межпозвоночной грыжи, из-за чего пришлось прервать подготовку к сезону. Это коммерческая команда, в ней готовятся к сезону достаточно сильные конькобежцы из Германии, Норвегии, из других стран, здесь идет целенаправленная работа спортсменов, выступающих на длинных дистанциях. Из России в группе Пехштайн также готовится к сезону Валерий Конышев".
"Мое решение тренироваться в Германии не было скоропалительным, - продолжил собеседник агентства. - Я предварительно обсуждал этот вопрос с тренерами сборной, они отнеслись к моему шагу положительно. Что касается моего многолетнего тренера Юрия Петрова, то нахожусь с ним постоянно на связи, как и со своим вторым тренером Дмитрием Лобковым".
Серяев отметил, что проживание и питание на сборах ему оплачивает группа Пехштайн. "Финансовую поддержку мне оказывают регионы, за которые я выступаю на внутрироссийских соревнованиях - Москва и Нижегородская область. Также я благодарен Федерации конькобежного спорта России", - сказал спортсмен.
"Какие-то глобальные выводы делать пока рано, нужно дождаться первых стартов. Но здесь немного другой подход к тренировкам, больший упор делается на отработку техники, командное взаимодействие, польза от моей работы в Германии, конечно же, большая. В конце октября в Коломне пройдет турнир Шавырина, на котором будет отбор в состав национальной команды на олимпийский сезон. Я приеду туда непосредственно к старту, а перед этим хочу выступить на соревнованиях в Инцеле", - подытожил собеседник ТАСС.