Президиум ВФЛА обсудит вопрос лицензирования российских тренеров 6 октября

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос создания системы лицензирования российских тренеров будет обсуждаться на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что система лицензирования тренеров послужит для более эффективного контроля за соблюдением правил (в том числе - антидопинговых) соревнований.
"Это и другие предложения будут обсуждаться и приниматься на очередном заседании президиума ВФЛА", - говорится в сообщении.
Заседание президиума пройдет в здании Олимпийского комитета России.