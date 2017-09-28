Президиум ВФЛА обсудит вопрос лицензирования российских тренеров 6 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос создания системы лицензирования российских тренеров будет обсуждаться на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что система лицензирования тренеров послужит для более эффективного контроля за соблюдением правил (в том числе - антидопинговых) соревнований.

"Это и другие предложения будут обсуждаться и приниматься на очередном заседании президиума ВФЛА", - говорится в сообщении.

Заседание президиума пройдет в здании Олимпийского комитета России.