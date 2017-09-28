На матче Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав" ожидается около 12 тысяч болельщиков

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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный клуб "Локомотив" ожидает на матче группового раунда Лиги Европы с чешским "Фаставом" около 12 тысяч зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.
Встреча второго тура группового этапа турнира состоится в четверг на "РЖД-Арене". Начало - в 22:05 мск.
"На матче ожидается 12 тысяч зрителей, в том числе 60 чешских болельщиков. Перед началом игры будет особый прием для всех гостей с концертом классической музыки и чешской кухней", - сказали в пресс-службе.
Параллельно в это же время между собой сыграют две другие команды группы F - молдавский "Шериф" на своем поле примет датский "Копенгаген".
После первого тура группового раунда Лиги Европы в группе F лидер пока не определен. В первых матчах все команды набрали по одному очку, не забив голов.