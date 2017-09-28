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ФИФА получила заверение властей Самарской области, что стадион ЧМ-2018 будет готов в срок

Спорт
28 сентября, 11:38 UTC+3 САМАРА САМАРА 28, сентября. /ТАСС

В августе отставание работ от графика составляло один месяц, планировалось, что до конца сентября оно будет ликвидировано

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Строительство стадиона в Самаре

Строительство стадиона в Самаре

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) получила заверение от властей Самарской области, что стадион, на котором пройдут матчи чемпионата мира 2018 года, будет возведен в срок. Об этом журналистам заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит арены в восьми городах, которые примут матчи турнира. В их числе Екатеринбург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Москва (стадион "Лужники").

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В августе отставание работ от графика составляло один месяц, планировалось, что до конца сентября оно будет ликвидировано. Общестроительные работы на самарском стадионе должны завершиться до конца 2017 года. После сдачи объекта заказчику весной 2018 года на арене должны пройти как минимум три тестовых матча.

"Задержки по срокам существуют, потому что очень сложный проект, очень сложная крыша. Любые отсрочки вызывают беспокойство, но мы получили заверения от властей, что все работы будут завершены в срок. Были привлечены большие силы, подрядчик получил все необходимые ресурсы. Ближайшие два-три месяца окажутся ключевыми, мы будем следить за ситуацией", - сказал Смит.

"Для нас это важная арена, так как она примет шесть матчей турнира. Сегодня мы внимательно следили за всеми работами", - добавил он.

Арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий. Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку.

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