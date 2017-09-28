Сотрудник ФИФА Смит: отобравшиеся на ЧМ-2018 сборные не захотят бойкотировать турнир

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Национальные сборные, которым удастся отобраться на чемпионат мира по футболу 2018 года в России, не захотят бойкотировать турнир. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Во время отборочного турнира в СМИ периодически появляется информация, что те или иные сборные бойкотируют чемпионат мира в России по политическим мотивам.

"История чемпионатов мира полна легендарными моментами. Подходит к концу интересный отборочный турнир. Команды, которые пройдут квалификацию, захотят сюда (в Россию) приехать, несмотря ни на что", - сказал Смит.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове- на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.