Ревизия строительства арены в Самаре будет завершена по итогам инспекционного визита ФИФА

САМАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Ревизия строительства стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре будет завершена после составления отчета об инспекционном визите совместной делегации оргкомитета "Россия-2018" и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина, занимавшего должность с мая 2012 года. Назначенный врио главы области Азаров сразу же заявил о необходимости проведения ревизии строительства "Самара-Арены".

"Существует постоянный контроль за ходом работ, поэтому [ревизия] не займет много времени. Инспекционный визит ФИФА как раз и является главным действом в рамках ревизии сделанного и ревизии существующих проблемных зон. Как будет готов отчет по итогам визита, можно будет считать, что мы с этой работой закончили", - сказал Азаров.

"Конечно, есть понимание того, где нужно приложить наибольшие усилия, мы это обязательно сделаем. Мне не потребуется много времени, чтобы до нюансов погрузиться в проблематику. Когда в конце второго тайма происходит замена, судья добавляет компенсированное время. Думаю, нам это компенсированное время было бы очень кстати", - также отметил Азаров.

В рамках чемпионата мира на стадионе "Самара-Арена" пройдут четыре матча группового этапа, включая игру сборной России, а также встречи 1/8 и 1/4 финала. Согласно расписанию турнира, игры группового этапа запланированы на 17, 21, 25, 28 июня, плей-офф - 2 и 7 июля 2018 года.