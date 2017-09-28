Каширина и Албегов вошли в предварительную заявку сборной России на ЧМ по тяжелой атлетике

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладательница четырех золотых наград мировых первенств Татьяна Каширина и двукратный чемпион мира Руслан Албегов включены в предварительную заявку сборной России на чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме. Об этом сообщили ТАСС в Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

27 сентября был последним днем подачи предварительных заявок на участие в ЧМ-2017. "Вчера мы подали расширенную заявку на участие российской команды в чемпионате мира, в нее вошли по 10 мужчин и женщин, - заметил генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин. - На самом турнире смогут выступить только восемь мужчин и восемь женщин".

Главный тренер мужской сборной Олег Писаревский сообщил ТАСС, что в предварительную заявку вошли Феликс Халибеков (весовая категория до 62 кг), Олег Чен (до 69), Алексей Юфкин (до 85), Адам Малигов и Сослан Дзагоев (оба - до 94 кг), Давид Беджанян и Родион Бочков (оба - до 105 кг), и Албегов (свыше 105 кг). В предварительную заявку также включены запасные: Сергей Петров (до 77 кг) и Виктор Гетц (до 85 кг). По словам Писаревского, Петров и Гетц смогут выступить на ЧМ только в том случае, если кто-то из первой восьмерки выйдет из строя.

Главный тренер женской сборной Николай Колесников включил в предварительную заявку семь представительниц основного состава: Наталью Хлесткину (до 58 кг), Татьяну Алееву и Тиму Туриеву (обе - до 63 кг), Анастасию Романову (до 69 кг), Марию Вострикову (до 75 кг), Диану Мстиеву (до 90 кг) и Каширину (свыше 90 кг). В заявке также находятся запасные Мария Петрова (до 75 кг), Ксения Пасхина (свыше 75 кг) и Алла Кайтукова (до 69 кг), претендующие на одно место в основном составе.

Срок подачи окончательных заявок для участия в ЧМ-2017 истечет 27 октября.

На последнем чемпионате мира, который проходил в ноябре 2015 года в американском Хьюстоне, золото России принесли Каширина и 23-летний Артем Окулов, который пропустит мировое первенство в Анахайме по состоянию здоровья.