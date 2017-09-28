Аккредитация служб безопасности аэропортов ЧМ по футболу завершится к марту 2018 года

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Аттестация сотрудников и подразделений транспортной безопасности аэропортов, задействованных в приеме гостей и участников предстоящего чемпионата мира по футболу, должна завершиться к марту 2018 года. Об этом сообщил в четверг в своем докладе на VI Всероссийской конференции "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2017" начальник Управления транспортной безопасности Росавиации Дмитрий Ковалев.

"Мы должны до марта 2018 года аккредитовать в качестве подразделений все аэропорты, которые участвуют в проведении чемпионата мира. Речь идет не только о 11 субъектах и 13 аэропортах, но и всех аэропортах, которые также будут задействованы в субъектах и городах, где будут тренировочные базы", - сказал Ковалев.

Аттестация касается сотрудников служб безопасности воздушных гаваней, а также соответствующая аккредитация самих подразделений. В частности, работники аэропортов должны пройти психологическое тестирование.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.