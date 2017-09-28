Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фурсенко: применение системы фиксации гола на матче "Зенита" является прерогативой УЕФА

Спорт
28 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Президент клуба из Санкт-Петербурга поделился мнением об использовании системы видеоповторов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

© Анна Мейер/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Использование системы определения гола на матче второго тура группы L Лиги Европы между российским "Зенитом" и испанским клубом "Реал Сосьедад" является прерогативой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение ТАСС высказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

Встреча пройдет в четверг на стадионе "Санкт- Петербург", начало - в 20:00 мск. Во время матча будет использоваться система определения взятия ворот.

"Эта система работала на Кубке конфедераций, но на матчах "Зенита" будет использоваться впервые. Это прерогатива УЕФА, они приняли такое решение. В Российском футбольном союзе (РФС) такого решения нет, потому что данная система установлена не на всех стадионах. Думаю, что эта система используется на всех матчах Лиги Европы, если она установлена", - сказал Фурсенко.

Также собеседник ТАСС поделился мнением об использовании системы видеоповторов. "По правилам на стадионе запрещено показывать повторы спорных моментов. Мы следуем регламентам, поэтому здесь обсуждать нечего. Если будет принято решение в РФС, то мы последуем за ним и регламентом лиги", - сказал президент "Зенита".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турчинов обвинил в пожаре на военных складах под Винницей Генштаб ВСУ
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
4
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
5
Разведка ДНР: крупная группировка боевиков "Правого сектора" замечена в 15 км от Донецка
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама