Антидопинговая лаборатория в Париже вернется к работе через шесть месяцев

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ТАСС, 28 сентября. Антидопинговая лаборатория в Париже, которая была лишена аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA), снова сможет быть введена в эксплуатацию через шесть месяцев. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге, которого цитирует портал Inside the games.
WADA с 24 сентября временно приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже. Это решение связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. Отстранение будет действовать до рассмотрения дела независимым дисциплинарным комитетом, которому будет поручено вынести рекомендацию председателю исполкома WADA относительно дальнейшего статуса лаборатории.
"Мы были очень удивлены, это не очень хорошие новости для нас, - заявил Эстанге. - На данный момент мы совместно работаем для улучшения ситуации и восстановления статуса лаборатории. У нас есть шесть месяцев. Я думаю, мы можем быть уверены, что к этому времени лаборатория снова будет соответствовать высшему уровню".
На 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме права на проведение летних Олимпийских игр 2024 года были переданы Парижу.