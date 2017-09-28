Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Антидопинговая лаборатория в Париже вернется к работе через шесть месяцев

Спорт
28 сентября, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Отстранение будет действовать до рассмотрения дела независимым дисциплинарным комитетом

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/CHRISTIAN BRUN

ТАСС, 28 сентября. Антидопинговая лаборатория в Париже, которая была лишена аккредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA), снова сможет быть введена в эксплуатацию через шесть месяцев. Об этом сообщил глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге, которого цитирует портал Inside the games.

Смотрите также

WADA приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже

Мутко: государство не может ускорить следствие по делу антидопинговой лаборатории

WADA с 24 сентября временно приостановило аккредитацию антидопинговой лаборатории в Париже. Это решение связано с аналитическими проблемами лаборатории, выявленными WADA. Отстранение будет действовать до рассмотрения дела независимым дисциплинарным комитетом, которому будет поручено вынести рекомендацию председателю исполкома WADA относительно дальнейшего статуса лаборатории.

"Мы были очень удивлены, это не очень хорошие новости для нас, - заявил Эстанге. - На данный момент мы совместно работаем для улучшения ситуации и восстановления статуса лаборатории. У нас есть шесть месяцев. Я думаю, мы можем быть уверены, что к этому времени лаборатория снова будет соответствовать высшему уровню".

На 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме права на проведение летних Олимпийских игр 2024 года были переданы Парижу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турчинов обвинил в пожаре на военных складах под Винницей Генштаб ВСУ
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
4
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
5
Разведка ДНР: крупная группировка боевиков "Правого сектора" замечена в 15 км от Донецка
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама