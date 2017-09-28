Игрок "Спартака" Фернандо претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

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Игрок "Спартака" Фернандо претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионовСпорт 28 сентября, 14:10
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ТАСС, 28 сентября. Забитый мяч футболиста российского "Спартака" Фернандо в ворота английского "Ливерпуля" претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы E прошла во вторник в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1. Бразилец забил первый гол в матче на 23-й минуте, отличившись прямым ударом со штрафного с 25 метров.
На звание лучшего гола недели также претендуют забитые мячи в исполнении Скотта Синклера ("Селтик") в ворота бельгийского "Андерлехта" (3:0), Эдинсона Кавани (ПСЖ) в игре с немецкой "Баварией" (3:0), Гарета Бэйла ("Реал") во встрече с "Боруссией" из Дортмунда (3:1) и Кевина Де Брейне ("Манчестер Сити") в матче с украинским "Шахтером" (2:0).
Голосование за лучший гол недели в Лиге чемпионов является открытым и проходит на официальном сайте УЕФА. Оно открывается в четверг во время матчей второго тура группового этапа Лиги Европы и завершится 2 октября.