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Действующий обладатель Кубка Крыма "Евпатория" начнет защиту титула с ФК УОР

Спорт
28 сентября, 14:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, сентября. /ТАСС

В турнире принимаю участие 16 команд - восемь из чемпионата премьер-лиги и восемь команд-любителей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. "Евпатория" сыграет с футбольным клубом УОР из Красноселья в матче 1/8 финала Кубка Крыма. Итоги жеребьевки первого раунда турнира приводятся на официальном сайте Крымского футбольного союза (КФС).

В турнире принимаю участие 16 команд - восемь из чемпионата премьер-лиги и восемь команд-любителей.

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В других матчах 1/8 финала сыграют: "Артек" (Ялта) - "Крымтеплица" (Молодежное), СГ ПФК "Севастополь" - "Кызылташ" (Бахчисарай), "Саки" - "Океан" (Керчь), "Кызылташ-2" (Бахчисарай) - "Севастополь", "Спартак- МАИБ" (Джанкой) - "Кафа" (Феодосия), "Мрия-Авангард" (Ялта) - "ТСК-Таврия" (Симферополь), "Гвардеец" (Гвардейское) - "Рубин" (Ялта).

Игры 1/8 финала Кубка Крыма будут состоять из одного матча и пройдут 18 октября на полях команд-любителей (указаны первыми). Поединки на стадии 1/4 финала и 1/2 финала будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

Кубок Крыма разыгрывается в третий раз. Первым обладателем кубка КФС в феврале 2016 года стал клуб "Бахчисарай", вторым - в мае 2017 года "Евпатория".

КФС имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года.

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