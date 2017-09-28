СМИ: "Бавария" проведет экстренное собрание и обсудит будущее Анчелотти

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Руководство мюнхенского футбольного клуба "Бавария" в четверг проведет экстренное собрание, на котором обсудит будущее главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает газета Bild.

В среду "Бавария" проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов. 22 сентября мюнхенский клуб дома сыграл вничью с "Вольфсбургом" (2:2) в шестом туре чемпионата Германии.

До вылета из Парижа председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор команды Хасан Салихамиджич отказались комментировать будущее 58-летнего тренера. По данным Bild, руководство клуба проведет экстренное заседание в четверг, когда команда вернется в Германию. Издание не исключает вариант, при котором Анчелотти может быть уволен, в таком случае исполняющим обязанности главного тренера назначат 40-летнего Вилли Саньоля, который является помощником Анчелотти в тренерском штабе. В качестве преемника Анчелотти на длительную перспективу может быть назначен бывший тренер "Боруссии" из Дортмунда 44-летний Томас Тухель.

Анчелотти возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат и дважды - Суперкубок Германии.