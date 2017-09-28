СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"

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ТАСС, 28 сентября. Итальянский специалист Карло Анчелотти ушел в отставку с поста главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает телеканал ESPN.
Carlo Ancelotti has left his role as coach at Bayern Munich, sources close to the club have told ESPN FC: https://t.co/c870rDtGE9 pic.twitter.com/tsiLq342AP— ESPN FC (@ESPNFC) September 28, 2017
В среду "Бавария" проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов, 22 сентября мюнхенский клуб дома сыграл вничью с "Вольфсбургом" (2:2) в шестом туре чемпионата Германии. После поражения от ПСЖ председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что это "может иметь последствия" для будущего Анчелотти в команде.
Позднее стало известно, что руководство клуба проведет экстренное собрание, чтобы обсудить возможную отставку 58-летнего Анчелотти. По информации ESPN, клуб может возглавить помощник итальянского специалиста Вилли Саньоль, ранее в качестве преемника Анчелотти на длительную перспективу рассматривался бывший тренер "Боруссии" из Дортмунда 44-летний Томас Тухель.
Анчелотти возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат и дважды - Суперкубок Германии.