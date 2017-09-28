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СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"

Спорт
28 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

После поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что это "может иметь последствия" для будущего Анчелотти в команде

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Тренер Карло Анчелотти

Тренер Карло Анчелотти

© EPA/LENNART PREISS

ТАСС, 28 сентября. Итальянский специалист Карло Анчелотти ушел в отставку с поста главного тренера мюнхенского футбольного клуба "Бавария". Об этом сообщает телеканал ESPN.

В среду "Бавария" проиграла французскому ПСЖ со счетом 0:3 в гостевом матче второго тура группы B Лиги чемпионов, 22 сентября мюнхенский клуб дома сыграл вничью с "Вольфсбургом" (2:2) в шестом туре чемпионата Германии. После поражения от ПСЖ председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что это "может иметь последствия" для будущего Анчелотти в команде.

Позднее стало известно, что руководство клуба проведет экстренное собрание, чтобы обсудить возможную отставку 58-летнего Анчелотти. По информации ESPN, клуб может возглавить помощник итальянского специалиста Вилли Саньоль, ранее в качестве преемника Анчелотти на длительную перспективу рассматривался бывший тренер "Боруссии" из Дортмунда 44-летний Томас Тухель.

Анчелотти возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат и дважды - Суперкубок Германии.

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