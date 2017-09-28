Футболист "Локомотива" Амир Натхо может вернуться в общую группу через две недели

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Амир Натхо, возможно, уже через две недели полностью восстановится от травмы крестообразных связок колена. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста Адам Натхо.

20-летний полузащитник заключил контракт со столичной командой в зимнее трансферное окно сроком на полтора года. Травму крестообразных связок он получил в матче молодежных команд "Локомотива" и "Спартака" (1:2), который прошел 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение, но в итоге Натхо все-таки потребовалась операция.

"В Италии была консультация с профессором, он сказал сейчас неделю-две поработать с физиотерапевтом, а потом подходить к общей группе. Сложно сказать точно, когда он вернется на поле, может, через две недели. Давайте подождем", - сказал Адам Натхо.

Ранее Натхо (2014, 2015) выступал за молодежную команду испанской "Барселоны". В 2015 году он перешел в ЦСКА, за молодежный состав которого сыграл 15 матчей и забил два мяча. Перед переходом в "Локомотив" полузащитник играл за "Краснодар-2".