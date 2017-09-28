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Вратарю "Спартака" Реброву диагностировано частичное повреждение связок правого колена

Спорт
28 сентября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Игрок получил повреждение во время домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

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Артем Ребров

Артем Ребров

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров прошел дополнительное медицинское обследование, после которого ему было диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Игрок получил повреждение во время домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоялся во вторник. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"В четверг голкипер красно-белых Артем Ребров, получивший повреждение в матче с "Ливерпулем", прошел дополнительное обследование, - говорится в сообщении пресс- службы. - После него стало известно, что у спартаковца частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с "Уралом" он принять участие не сможет".

Матч 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Спартаком" и "Уралом" состоится на стадионе "Открытие-Арена" в Москве в субботу. Начало - 19:00 мск.

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