Вратарю "Спартака" Реброву диагностировано частичное повреждение связок правого колена

ТАСС, 28 сентября. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Артем Ребров прошел дополнительное медицинское обследование, после которого ему было диагностировано частичное повреждение связок правого коленного сустава. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Игрок получил повреждение во время домашнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем", который состоялся во вторник. Встреча завершилась со счетом 1:1.

"В четверг голкипер красно-белых Артем Ребров, получивший повреждение в матче с "Ливерпулем", прошел дополнительное обследование, - говорится в сообщении пресс- службы. - После него стало известно, что у спартаковца частичное повреждение связок правого коленного сустава. Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с "Уралом" он принять участие не сможет".

Матч 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Спартаком" и "Уралом" состоится на стадионе "Открытие-Арена" в Москве в субботу. Начало - 19:00 мск.