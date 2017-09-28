Боксер Уорд продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСC/. Американец Андре Уорд останется чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) до предоставления им официальных документов о завершении карьеры. Об этом ТАСС сообщили в департаменте общественных связей WBO.
"Андре Уорд остается чемпионом мира, поскольку мы пока не получили от него официальных документов о завершении карьеры", - сказал собеседник агентства.
Уорд объявил о завершении карьеры 21 сентября. Помимо титула WBO, он также владел поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской Федерации (IBF). Титулы WBA и IBF Уорд уже освободил.
Второе место в рейтинге WBO занимает украинец Александр Гвоздик, третье - бывший обладатель титула, россиянин Сергей Ковалев.