Боксер Уорд продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСC/. Американец Андре Уорд останется чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) до предоставления им официальных документов о завершении карьеры. Об этом ТАСС сообщили в департаменте общественных связей WBO.

"Андре Уорд остается чемпионом мира, поскольку мы пока не получили от него официальных документов о завершении карьеры", - сказал собеседник агентства.

Уорд объявил о завершении карьеры 21 сентября. Помимо титула WBO, он также владел поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской Федерации (IBF). Титулы WBA и IBF Уорд уже освободил.

Второе место в рейтинге WBO занимает украинец Александр Гвоздик, третье - бывший обладатель титула, россиянин Сергей Ковалев.