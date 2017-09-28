Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Уорд продолжает оставаться чемпионом мира по версии WBO

Спорт
28 сентября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСC

Второе место в рейтинге WBO занимает украинец Александр Гвоздик, третье - бывший обладатель титула, россиянин Сергей Ковалев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСC/. Американец Андре Уорд останется чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) до предоставления им официальных документов о завершении карьеры. Об этом ТАСС сообщили в департаменте общественных связей WBO.

"Андре Уорд остается чемпионом мира, поскольку мы пока не получили от него официальных документов о завершении карьеры", - сказал собеседник агентства.

Уорд объявил о завершении карьеры 21 сентября. Помимо титула WBO, он также владел поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской Федерации (IBF). Титулы WBA и IBF Уорд уже освободил.

Второе место в рейтинге WBO занимает украинец Александр Гвоздик, третье - бывший обладатель титула, россиянин Сергей Ковалев.

Смотрите также

Брудов: боксер Бивол может прийти на смену Уорду

Титул IBF Уорда будет стоять на кону боя между россиянином Бетербиевым и немцем Кёллингом

Промоутер: боксер Ковалев, как и обещал, завершил карьеру Уорда

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
2
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
3
Россия заняла первое место в мире по росту числа долларовых миллионеров
4
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
5
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
6
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама