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Захаркин заявил о завершении работы на посту главного тренера клуба КХЛ "Югра"

Спорт
28 сентября, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в 14 матчах набрала девять очков

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Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин

Бывший главный тренер "Югры" Игорь Захаркин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игорь Захаркин завершил работу на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра". Об этом сам Захаркин сообщил ТАСС.

"Да, я закончил свой проект в "Югре", - сказал Захаркин. - Завтра я подпишу окончательно все бумаги".

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в 14 матчах набрала девять очков и не смогла победить в последних восьми матчах.

Ранее Захаркин вместе с Вячеславом Быковым работал в ЦСКА, "Салавате Юлаеве", СКА, сборной России, а с 2015 по 2017 год возглавлял уфимский клуб, выиграв с ним в 2016 году бронзовые медали чемпионата России. --0--аз

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