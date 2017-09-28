Захаркин заявил о завершении работы на посту главного тренера клуба КХЛ "Югра"

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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игорь Захаркин завершил работу на посту главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра". Об этом сам Захаркин сообщил ТАСС.
"Да, я закончил свой проект в "Югре", - сказал Захаркин. - Завтра я подпишу окончательно все бумаги".
В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ "Югра" в 14 матчах набрала девять очков и не смогла победить в последних восьми матчах.
Ранее Захаркин вместе с Вячеславом Быковым работал в ЦСКА, "Салавате Юлаеве", СКА, сборной России, а с 2015 по 2017 год возглавлял уфимский клуб, выиграв с ним в 2016 году бронзовые медали чемпионата России. --0--аз