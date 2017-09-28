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Конгресс УЕФА рассмотрит заявку Футбольной ассоциации Джерси о вступлении в организацию

Спорт
28 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

JFA изъявила желание покинуть состав Футбольной ассоциации Англии и присоединиться к УЕФА как отдельная сборная в декабре 2015 года

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© AP Photo/Thanassis Stavrakis

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу, касающемуся решения исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 1 сентября 2016 года отклонить заявку Футбольной ассоциации Джерси (JFA) на вступление в состав УЕФА, заявка будет рассмотрена на конгрессе УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

JFA изъявила желание покинуть состав Футбольной ассоциации Англии и присоединиться к УЕФА как отдельная сборная в декабре 2015 года. В сентябре 2016 года УЕФА опубликовал решение, информирующее JFA о том, что ее заявление обсуждалось исполнительным комитетом УЕФА и не было направлено в конгресс УЕФА, поскольку критерии допуска не были четко удовлетворены. JFA подала апелляцию на это решение в CAS. Слушание проходило в штаб-квартире CAS в Лозанне 28 июня.

В CAS отметили, что компетентным органом для рассмотрения заявок на членство является Конгресс УЕФА, а не исполнительный комитет УЕФА. Именно поэтому заявление JFA должно быть направлено в Конгресс УЕФА для принятия решения. Также CAS отклонил просьбу JFA принять все необходимые меры для принятия ассоциации в качестве полноправного члена УЕФА без промедления.

Джерси - остров в проливе Ла-Манш, который является самым крупным островом в составе Нормандских островов. Его население составляет около 100 тыс. человек, является Коронным владением Великобритании.

Среди частично независимых и частично признанных государств в состав УЕФА входят Гибралтар и Косово, которые впервые принимают участие в отборочном турнире к чемпионату мира, а также Фарерские острова.

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