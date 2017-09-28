"Дарюшшафака" стала бронзовым призером Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Греческий "Панатинаикос" проиграл в овертайме турецкому клубу "Дарюшшафака" в матче за третье место на Кубке Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 78:75 в пользу турецких баскетболистов.

Позднее в четверг в финальном матче московский ЦСКА сыграет с подмосковными "Химками".

Призовой фонд турнира составляет €50 тыс.