Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезонье

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Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезоньеСпорт 28 сентября, 19:38
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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок Гомельского является самым престижным межсезонным баскетбольным турниром в Европе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер турецкой "Дарюшшафаки" Дэвид Блатт.
"Дарюшшафака" в матче за третье место на Кубке Гомельского, который проходит в Москве, обыграла в овертайме греческий "Панатинаикос" со счетом 78:75.
"Я с большим удовольствием принял приглашение организаторов. Уверен, что Кубок Гомельского является главным турниром в Европе в межсезонье. Здесь всегда участвуют клубы уровня Евролиги, - сказал Блатт. - Приятно, что мы закончили турнир победой".
"Выступление в Москве - очень важный этап в подготовке нашей команды к сезону", - добавил тренер.
Позднее в финальном матче московский ЦСКА сыграет с подмосковными "Химками".
Призовой фонд турнира составляет €50 тыс.