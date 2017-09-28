Блатт считает Кубок Гомельского главным баскетбольным турниром в Европе в межсезонье

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Кубок Гомельского является самым престижным межсезонным баскетбольным турниром в Европе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер турецкой "Дарюшшафаки" Дэвид Блатт.

"Дарюшшафака" в матче за третье место на Кубке Гомельского, который проходит в Москве, обыграла в овертайме греческий "Панатинаикос" со счетом 78:75.

"Я с большим удовольствием принял приглашение организаторов. Уверен, что Кубок Гомельского является главным турниром в Европе в межсезонье. Здесь всегда участвуют клубы уровня Евролиги, - сказал Блатт. - Приятно, что мы закончили турнир победой".

"Выступление в Москве - очень важный этап в подготовке нашей команды к сезону", - добавил тренер.

Позднее в финальном матче московский ЦСКА сыграет с подмосковными "Химками".

Призовой фонд турнира составляет €50 тыс.