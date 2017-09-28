Рафик Якубов стал генменеджером клуба КХЛ "Ак Барс"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рафик Якубов назначен генеральным менеджером казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Президент "Ак Барса" Наиль Маганов отметил, что инициатива назначения исходила от него. "Я, как президент клуба, предложил Рафику Якубову пост генерального менеджера, и он согласился", - сказал он.

Якубов - двукратный чемпион России, двукратный серебряный призер чемпионатов России. За казанский клуб он провел 12 сезонов (1983-1987, 1989-1999 гг.), сыграв 479 матчей (31 шайба + 55 передач) в чемпионатах страны.

С 2002 по 2015 гг. работал в нижнекамском "Нефтехимике" на должностях старшего тренера, директора клуба, генерального менеджера и главного тренера.