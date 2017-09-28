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Бой Бетербиев - Кёллинг официально утвержден в качестве поединка за титул IBF

Спорт
28 сентября, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСC

Бой пройдет 11 ноября в американском городе Фресно

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Артур Бетербиев

Артур Бетербиев

© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСC/. Международная боксерская Федерация (IBF) утвердила поединок между россиянином Артуром Бетербиевым и немцем Энрико Кёллингом в качестве боя за полноценный титул IBF в весовой категории до 79,38 кг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBF.

Бой пройдет 11 ноября в американском городе Фресно (штат Калифорния).

"Поскольку Андре Уорд завершил карьеру, титул стал вакантным. Бой Бетербиев - Кёллинг, который изначально был зарегистрирован как поединок претендентов, в связи с вышеизложенными обстоятельствами получил статус чемпионского", - сообщил собеседник агентства.

Андре Уорд в сентябре объявил о завершении карьеры, до этого титулом владел россиянин Сергей Ковалев.

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