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Сербские волейболистки обыграли команду Белоруссии в четвертьфинале чемпионата Европы

Спорт
28 сентября, 21:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-0

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Волейболистки сборной Сербии

Волейболистки сборной Сербии

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Сербии по волейболу обыграла команду Белоруссии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Соперник сербской команды по полуфиналу определится в пятницу в матче между сборными России и Турции.

В другом матче дня сборная Нидерландов победила итальянок (3-0). В полуфинале голландки встретятся с победителем матча между командами Азербайджана и Германии, который также состоится в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 1 октября.

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