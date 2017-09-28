Сербские волейболистки обыграли команду Белоруссии в четвертьфинале чемпионата Европы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Женская сборная Сербии по волейболу обыграла команду Белоруссии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Соперник сербской команды по полуфиналу определится в пятницу в матче между сборными России и Турции.

В другом матче дня сборная Нидерландов победила итальянок (3-0). В полуфинале голландки встретятся с победителем матча между командами Азербайджана и Германии, который также состоится в пятницу.

Чемпионат Европы завершится 1 октября.