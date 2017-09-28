Гендиректор БК "Химки": клуб способен выйти в плей-офф Евролиги

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МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам "Химок" в сезоне Евролиги-2017/18 по силам выйти в плей-офф. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Павел Астахов.
Подмосковный клуб в четверг обыграл столичный ЦСКА в финальном матче Кубка Гомельского, который проходил в Москве. Встреча завершилась со счетом 84:77.
"На что реально способен наш клуб мы узнаем в апреле- мае. Но точно скажу, что комплектование состава мы закончили и делали это исходя из пожеланий главного тренера, - сказал Астахов. - Теперь дело за тренерским штабом и игроками показать, на что они способны в предстоящем сезоне".
"В Евролиге нашей команде по силам выйти в плей-офф. Это будет неплохой результат", - добавил Астахов.