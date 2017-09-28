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Карлсен вышел в лидеры шахматного турнира на острове Мэн

Спорт
28 сентября, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В матче шестого тура норвежец победил черными фигурами украинца Павла Эльянова

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Магнус Карлсен

Магнус Карлсен

© Нина Зотина/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен победил черными фигурами украинца Павла Эльянова в партии шестого тура турнира на острове Мэн.

В других партиях россиянин Владимир Крамник победил американца Константина Кавуцкого, индиец Вишванатан Ананд обыграл соотечественника Панаяппана Сетурамана, американец Фабиано Каруана сыграл вничью с израильтянином Эмилем Сутовским.

После шести туров Карлсен вышел в единоличный лидеры турнирной таблицы (5,5 очка), второе место занимает индиец Сантош Видит (5 очков).

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит 50 тыс. фунтов стерлингов призовых, шахматист, занявший второе место, - 25 тыс., третье - 12,5 тыс.

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