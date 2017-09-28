Ватутин: финал Кубка Гомельского придаст интереса стартующему сезону в России

МОСКВА, 28 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч между ЦСКА и "Химками" в финале Кубка Гомельского добавит интереса стартующему баскетбольному сезону России. Об этом ТАСС рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Химки" обыграли столичный ЦСКА в финальном матче Кубка Гомельского по баскетболу, который проходил в Москве. Встреча завершилась со счетом 84:77 в пользу подмосковного клуба.

"Во-первых, хочу поздравить "Химки" с заслуженной победой, подмосковный клуб в межсезонье провел отличную работу и собрал очень боеспособный коллектив, который по составу может претендовать на выход в "Финал четырех" Евролиги, - сказал Ватутин. - Рад за Алексея Шведа, который продолжает восхищать нас своей игрой, это настоящая российская баскетбольная звезда".

Ранее турецкий клуб "Дарюшшафака" обыграл греческий "Панатинаикос" в матче за третье место. "Во-вторых, для поднятия интереса к стартующему российскому баскетбольному сезону нет ничего лучше, чем матч давних принципиальных соперников, - отметил Ватутин. - Турнир безусловно удался, Кубок Гомельского собрал три команды Евролиги, да и представитель Еврокубка "Дарюшшафака" показала отличный баскетбол, о чем я и сказал тренеру турецкого клуба Дэвиду Блатту после нашей игры. Здорово, что в Москве проводится такой турнир, который традиционно завершает нашу предсезонку".

Ватутин не стал давать никаких оценок игре ЦСКА: "Команда собралась вместе за день до полуфинала, все игроки находятся в разной степени готовности, поэтому любые комментарии на этом этапе сезона будут преждевременны. О чем-то конкретном можно будет говорить после завершения первого круга Евролиги, у нас очень много новичков, и тренерам предстоит огромная работа по построению командных взаимодействий, а самим ребятам необходимо найти правильную "химию" в раздевалке".

"Думаю, ЦСКА в игровом плане будет выглядеть иначе, чем в прежние сезоны, но только время распределит роли, поэтому сейчас всем стоит набраться терпения, присматриваясь к контурам новой команды", - сказал президент ЦСКА.