Хоккеист Липанов подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Тампа-Бэй"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Липанов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Тампа-Бэй" выбрал россиянина в третьем раунде драфта-2017 под общим 76-м номером.
18-летний нападающий выступает за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Барри Кольтс", в составе которого отметился одной результативной передачей в двух матчах. В прошлом сезоне Липанов выступал в Молодежной хоккейной лиге за ХК МВД, а также за балашихинское "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В составе "Динамо" нападающий сыграл в прошлом сезоне 27 матчей, в которых набрал 11 (3 шайбы + 8 передач) очков.
Регулярный сезон НХЛ стартует 5 октября.