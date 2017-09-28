Хоккеист Липанов подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Тампа-Бэй"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Липанов подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Тампа-Бэй" выбрал россиянина в третьем раунде драфта-2017 под общим 76-м номером.

18-летний нападающий выступает за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) "Барри Кольтс", в составе которого отметился одной результативной передачей в двух матчах. В прошлом сезоне Липанов выступал в Молодежной хоккейной лиге за ХК МВД, а также за балашихинское "Динамо" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). В составе "Динамо" нападающий сыграл в прошлом сезоне 27 матчей, в которых набрал 11 (3 шайбы + 8 передач) очков.

Регулярный сезон НХЛ стартует 5 октября.