"Милан" обыграл "Риеку" в матче Лиги Европы

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ТАСС, 29 сентября. Итальянский футбольный клуб "Милан" со счетом 3:2 обыграл хорватскую "Риеку" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Андре Силва (14-я минута), Матео Муссакьо (53) и Патрик Кутроне (90). У гостей отличились Боаду Акости (84) и Йосип Элез (89, с пенальти).
Силва сравнялся по количеству голов с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником французской "Ниццы" Алессаном Плеа. Все три футболиста имеют в активе по четыре забитых мяча и возглавляют гонку бомбардиров основного турнира Лиги Европы.
"Милан" возглавляет турнирную таблицу группы D с шестью очками в активе. Следом идут греческий АЕК (4), австрийская "Аустрия" (1) и "Риека" (0).
В следующем туре "Милан" на своем поле сыграет с АЕКом. "Риека" в гостях встретится с "Аустрией". Оба матча состоятся 19 октября.
Результаты других матчей:
АЕК - "Аустрия" - 2:2;
"Брага" - "Башакшехир" - 2:1;
"Лион" - "Аталанта" - 1:1;
"Лудогорец" - "Хоффенхайм" - 2:1;
"Маккаби Тель-Авив" - "Вильярреал" - 0:0;
"Партизан" - "Динамо Киев" - 2:3;
"Скендербеу" - "Янг Бойз" - 1:1;
"Эвертон" - "Аполлон" - 2:2.