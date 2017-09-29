Мещеряков: "Локомотив" мог забивать "Фаставу" еще больше, но подвела реализация

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" должен был забивать чешскому "Фаставу" больше трех голов, но команду подвела реализация. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

В четверг "Локомотив" дома в матче второго тура группового раунда Лиги Европы обыграл чешский "Фастав" со счетом 3:0.

"Думаю, что футболисты выполнили все установки тренера, надо было играть активно с первых минут, это дало результат, потому что уже за 17 минут забили три гола. Далее играли по ситуации, и, на мой взгляд, не давали сопернику создавать моменты - это нормально, может быть, где-то сказывались нервы. Хотелось бы, чтобы забили больше, моменты были, будем работать дальше над реализацией. Думаю, ответный матч на поле соперника будет не самым простым", - сказал Мещеряков.

В следующем туре "Локомотив" 19 октября на выезде сыграет против молдавского "Шерифа". В тот же день в Чехии "Фастав" примет датский "Копенгаген".