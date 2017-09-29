Геркус надеется, что футболист "Локомотива" Фернандеш будет вызван в сборную Португалии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент московского "Локомотива" Илья Геркус выразил надежду, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш обратит внимание на полузащитника красно-зеленых Мануэла Фернандеша. Об этом он сообщил журналистам.

В четверг "Локомотив" обыграл чешский "Фастав" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. В составе хозяев хет-трик оформил Мануэл Фернандеш.

"Хотелось бы, чтобы главный тренер сборной Португалии после матча с "Фаставом" обратил внимание на Фернандеша. У нас уже вызвали Эдера, будет здорово, если и Фернандеша вызовут в сборную в следующий раз", - сказал Геркус.

В другом матче группы F молдавский "Шериф" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (4 очка ), далее располагаются "Копенгаген" (2), "Шериф" (2), "Фастав" (1). В следующем матче турнира "Шериф" 19 октября примет "Локомотив", "Копенгаген" в тот же день на выезде встретится с "Фаставом".