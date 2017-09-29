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Фернандеш: "Локомотив" смог победить "Фастав" за счет организованной игры

Спорт
29 сентября, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Также полузащитник заявил, что находится в хорошей форме, несмотря на плотный график матчей

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Мануэл Фернандеш (слева)

Мануэл Фернандеш (слева)

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" смог одержать победу в матче Лиги Европы с чешским "Фаставом" за счет организованной игры. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш.

В четверг "Локомотив" дома обыграл "Фастав" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Фернандеш оформил хет-трик.

"Думаю, что мы сегодня добились победы за счет организованной игры в центре поля. Во втором тайме было немного тяжело, но мы справились", - отметил португалец.

Также 31-летний полузащитник заявил, что находится в хорошей форме, несмотря на плотный график матчей. "Рад, что смог помочь команде заработать три очка. Сейчас у "Локомотива" плотный календарь, но несмотря на это, я не чувствую усталости. Я нахожусь в прекрасных кондициях и только прибавляю от матча к матчу", - сказал футболист.

В другом матче группы F молдавский "Шериф" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (4 очка), далее располагаются "Копенгаген" (2), "Шериф" (2), "Фастав" (1). В следующем матче турнира "Шериф" 19 октября примет "Локомотив", "Копенгаген" в тот же день на выезде встретится с "Фаставом".

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