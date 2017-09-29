Шайба Наместникова не спасла "Тампу" от поражения в предсезонном матче НХЛ с "Флоридой"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Флорида" обыграла "Тампу" со счетом 5:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравших шайба на счету российского нападающего Владислава Наместникова. Его одноклубники форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, защитник Михаил Сергачев - одной.
В еще одном предсезонном матче "Филадельфия" выиграла со счетом 5:1 у "Бостона". В составе победителей голевой пас на счету защитника Ивана Проворова.
Также победу одержал "Чикаго", обыгравший "Детройт" - 4:2.