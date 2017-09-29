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Гол Якупова помог "Колорадо" обыграть "Вегас" в предсезонном матче НХЛ

Спорт
29 сентября, 8:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

У "Вегаса" результативная передача на счету Вадима Шипачева

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Наиль Якупов

Наиль Якупов

© AP Photo/Rick Scuteri

ТАСС, 29 сентября. "Колорадо" одержал победу над "Вегас Голден Найтс" со счетом 4:2 в выездном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет в матче открыл российский форвард "Колорадо" Наиль Якупов (17-я минута). Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Свен Андригетто (20), Микко Рантанен (47), Тайсон Йост (57). У проигравших отличились Колин Миллер (27), которому ассистировал россиянин Вадим Шипачев, и Ши Теодор (52). Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на площадке 18 минут 38 секунд и отметился двумя силовыми приемами и двумя заблокированными бросками, а голкипер Семен Варламов отразил 34 броска из 36 нанесенных по воротам.

Следующий предсезонный матч "Колорадо" проведет 6 октября против "Нью-Йорк Рейнджерс". "Вегас" 1 октября встретится с "Сан-Хосе".

В других предсезонных матчах "Ванкувер" обыграл "Калгари" со счетом 3:1, а "Лос-Анджелес" победил "Аризону" со счетом 4:1.

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